МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Прокачка нефти на участке трубопроводной системы "Дружба" от Мозыря в Белоруссии до Польши приостанавливалась вечером 19 до утра 20 июня из-за кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений (ХОС), сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"19 июня в 20:17 была остановлена перекачка по магистральному нефтепроводу (МН) "Мозырь — Адамово" на Польшу по результатам точечной пробы по ХОС 60 ррм. Проба была отобрана в 15:00, результат был готов в 19:50. Со стороны РФ в сторону Белоруссии (по МН "Унеча — Мозырь") в июне качество по ХОС выше 1,5 ррм не уходило. Результат точечной пробы, отобранной в 18:00 на "Адамовой Заставе" (в Польше — ред.) составил уже 4 ррм (результат был готов в 22:30). Решение по возобновлению приема было принято польской стороной около 8:00 20.06.19 по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 июня. В 8.37 прокачка возобновлена", — сообщил Демин.

По его словам, белорусская сторона перекачку от "Транснефти" по магистральному нефтепроводу "Унеча — Мозырь-2" в это время не сокращала.

"Со слов белорусских коллег, вероятной причиной кратковременного повышения концентрации ХОС явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на НПС (нефтеперекачивающей станции — ред.) Кобрин (Беларусь) с 14:00 18 июня в объеме 20 кубометров в трубопровод "Мозырь — Адамова Застава", — пояснил Демин.

Показатель ppm (parts per million) – частей на миллион (1% = 10 000 ppm) — отражает массовую долю органических хлоридов во фракции нефти, выкипающей до температуры 204 °С. По действующему в настоящее время в РФ ГОСТу, массовая доля органических хлоридов в нефти должна быть не более 10 ppm.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".