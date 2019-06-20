ВАРШАВА, 20 июн — ПРАЙМ. Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" "Гомельтранснефть" объясняет ситуацию с новым загрязнением нефти "переключением очередных элементов инфраструктуры", сообщает польский оператор этого же нефтепровода PERN.

Ранее сообщалось, что прокачка нефти на участке трубопроводной системы "Дружба" от Мозыря в Белоруссии до Польши приостанавливалась вечером 19-го до утра 20 июня из-за кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений (ХОС).

"PERN обратился в "Гомельтранснефть Дружба" с просьбой прояснить ситуацию. В ответ белорусский трубопроводный оператор подчеркнул, что инцидент является результатом переключения последующих элементов инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".