МИНСК, 20 июн — ПРАЙМ. Ранее озвученные на уровне рабочих контактов причины точечного превышения в среду хлоридов в нефти в трубопроводе "Дружба" не подтвердились, причины выясняются, заявил главный инженер белорусского оператора трубопровода — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — Андрей Вериго.

"Предположения о причинах загрязнения, обсуждаемые на уровне рабочих контактов, не подтвердились. Причины выясняются", — говорится в его комментарии, поступившем в РИА Новости.

Ранее в четверг советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил, что прокачка нефти на участке трубопроводной системы "Дружба" от Мозыря в Белоруссии до Польши приостанавливалась вечером 19 до утра 20 июня из-за кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений (ХОС). Он отметил, что, со слов белорусских коллег, вероятной причиной кратковременного повышения концентрации ХОС явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на НПС (нефтеперекачивающей станции) Кобрин (Белоруссия) с 14:00 18 июня в объеме 20 кубометров в трубопровод Мозырь-Адамова Застава.