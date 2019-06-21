АЛЬМЕТЬЕВСК, 21 июн — ПРАЙМ. Компания "Татнефть", входящая в десятку крупнейших российских нефтяных компаний, ожидает, что ограничения нефтедобычи по договору ОПЕК+ будут продлены не только на второе полугодие 2019 года, но и на более отдаленные перспективы, заявил генеральный директор компании Наиль Маганов.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.

"С высокой степенью вероятности мы прогнозируем, что действие этого соглашения будет пролонгировано не только на вторую половину 2019 года, но и на более отдаленные перспективы", — сказал Маганов в ходе годового собрания акционеров в пятницу.

По его информации, в 2018 году "Татнефть" нарастила объём добычи только до 29,5 миллиона тонн, что было связано именно с обязательствам по сдерживанию темпов добычи по договору ОПЕК+. "Наши планы на 2019 год сформированы с учётом ожидания действия этих ограничений до конца года", — отметил он.

Маганов сообщил, что в настоящее время компания продолжает диалог по вопросу ОПЕК+, наблюдает за этим процессом и будет действовать с учётом результатов договорённостей в рамках соглашений.

У компании, по словам гендиректора, есть потенциал по дальнейшему наращиванию нефтедобычи, и даже в 2019 году с учётом возможного ограничения ОПЕК+ возможен рост добычи до 30 миллионов тонн.

ПАО "Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 26,14% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.