МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. "Русснефть" сейчас ограничивает добычу из-за сделки ОПЕК+, после снятия ограничений может в любой момент резко нарастить ее — до 9 миллионов тонн в год, заявил основатель и совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев.

"Мы снижаем добычу из-за соглашения ОПЕК, то есть мы практически идем ниже того уровня, что могли бы идти. Запасы у нас огромные. В любой момент, когда снимут ограничения, мы можем резко нарастить добычу (нефти — ред.) — до 9 миллионов тонн", — сказал Гуцериев, выступая на годовом собрании акционеров "Русснефти".

"Русснефть" в 2019 году планирует добыть 7,85 миллиона тонн нефти с учетом работы в Азербайджане, говорил в конце марта вице-президент компании по геологии и разработке Михаил Сухопаров. В 2018 году добыча "Русснефти" составила 7,6 миллиона тонн нефти.

По словам Гуцериева, "Русснефть" поддерживает продление соглашения ОПЕК+ до конца 2019 года. "Да, продлить договор по ОПЕК", — сказал он в ответ на вопрос, поддерживает ли "Русснефть" продление сделки ОПЕК+.

На вопрос, стоит ли продлевать соглашение до конца года, Гуцериев ответил: "Я не знаю, как они договорятся, но я считаю, что это правильное решение".

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.