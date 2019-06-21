МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Русснефти" приняли решение направить на дивиденды-2018 по привилегированным акциям 40 миллионов долларов, или 0,408 доллара на бумагу, передает корреспондент РИА Новости по итогам голосования на годовом собрании.

Таким образом, дивиденды на префы остались на уровне прошлого года. Реестр на их получение будет закрыт 11 июля. На обыкновенные акции дивиденды решено не выплачивать.

"Русснефть" направит на дивиденды около 21% прибыли по РСБУ за 2018 год.

Компания по итогам 2019 года ожидает увеличения дивидендов на привилегированные акции до 60 миллионов долларов, сообщил Гуцериев.

"Сегодня мы выплачиваем 40 миллионов долларов. На следующий год мы ожидаем выплаты по привилегированным акциям 60 миллионов (долларов — ред.)", — сказал он, отвечая на вопрос акционеров.

За 2017 год компания выплатила на привилегированные акции 2,304 миллиарда рублей (40 миллионов долларов), что также составляло около 21% чистой прибыли по РСБУ. На обыкновенные акции дивиденды не выплачивались.

При этом Гуцериев сообщил, что "Русснефть" в течение трех лет начнет выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.

"В ближайшее время, я думаю, в течение трех лет начнутся первые выплаты акционерам", — сказал Гуцериев в ответ на вопрос, когда начнутся выплаты дивидендов по обыкновенным акциям "Русснефти".

Он также отметил, что сумма, направляемая компанией на дивиденды, может за этот период достигнуть 100 миллионов долларов.

Структуры бизнесмена Михаила Гуцериева владеют 25% уставного капитала "Русснефти", структура швейцарского трейдера Glencore — 23%, банк "Траст" — 28%. Иным акционерам, доля каждого из которых не превышает 5%, принадлежит 24%. При этом все привилегированные акции (25% уставного капитала) принадлежат банку "Траст".

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании — активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн.