МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. На следующей неделе совет министров Европейского союза по энергетике обсудит вопрос усиления роли евро в международных расчетах – прежде всего за поставки энергоносителей из России.

В феврале 2019 года Еврокомиссия (ЕК) провела консультации с руководителями энергетических компаний о переводе их экспортно-импортных операций на расчеты в единой европейской валюте. В Брюсселе все чаще говорят о необходимости дедолларизации в ЕС.

В ЕС осознают, что нарастающие экономические противоречия с США, в том числе в сфере поставок энергоносителей, делают расчеты в американских долларах очень рискованными.

США все чаще прибегают к давлению на компании и целые государства, которые используют доллар в международных расчетах, чтобы добиться преимуществ в торговле и ограничить развитие экономических отношений между странами.

Вашингтон применяет меры давления в том числе против своих европейских союзников, которые используют доллары в расчетах со странами вне ЕС, несмотря на наличие общеевропейской валюты – евро. Долларами оплачиваются прежде всего поставки энергоносителей.

По оценкам западных экспертов, ЕС тратит на закупку энергоносителей – в пересчете на европейскую валюту – около 300 млрд евро. 85% расчетов проводятся в долларах.

Европейские компании понесли серьезные убытки после выхода Вашингтона в одностороннем порядке из ядерной сделки с Тегераном и введения санкций против Исламской республики. США грозятся также ввести санкции против любой страны, которая не откажется от экономического сотрудничества с Тегераном и продолжит покупать иранскую нефть.

Из-за американских санкций пострадали в первую очередь европейские компании, которые инвестировали значительные средства в энергетические проекты в Иране, но были вынуждены уйти из страны, испугавшись угроз Вашингтона. Американцы способны отслеживать все транзакции, совершаемые в долларах, и наказывать тех, кто посмел ослушаться Вашингтон.

Попытки создать "автономную" систему расчетов между ЕС и Ираном вне досягаемости американских финансовых структур не увенчались успехом.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА

Европейские эксперты указывают на серьезные препятствия при переходе на евро в расчетах за энергоносители, эталонные сорта нефти WTI и Brent котируются в долларах. Эту же валюту используют компании, страхующие риски, которые возникают при операциях с энергоносителями. Кроме того, для отказа от доллара необходимо создать для Европы эталонный сорт нефти, цены на который будут формироваться в европейской валюте.

Эталонным является сорт, по отношению к которому формируется цена на другие сорта нефти, в том числе на российский Urals. Сейчас котировки эталонных сортов "формируют" два ценовых агентства — Platts и Argus Media, штаб-квартиры которых находятся в Лондоне. Эти два агентства подмяли под себя рынок услуг по предоставлению ценовой информации по нефти. Европейская комиссия даже проводила антимонопольное расследование деятельности Platts и Argus Media, обоснованно подозревая их в манипуляции ценами на рынке нефти Европы.

Platts является подразделением американской группы McGraw-Hill. Контрольный пакет Argus Media в 2016 году был приобретен глобальным инвестиционным фондом с американской пропиской General Atlantic.

Оба агентства предоставляют котировки WTI и Brent исключительно в долларах. В связи с увеличение добычи и возобновлением экспорта американской нефти, североморская сметь Brent постепенно заменяется другими сортами, в том числе WTI. Argus Media создала для Европы новый эталон New North Sea Dated Crudes, в котором помимо североморских сортов включен американский WTI, а также средиземноморские и африканские сорта. Таким образом, цена на эталонный европейский сорт ставится в зависимость от котировок американской нефти. При этом, ни Argus Media, ни Platts сейчас не рассматривают возможность включить в расчет котировок европейского эталонного сорта российскую нефть Urals, экспорт которой в Европу в разы превышает объем поставок WTI.

Американцы будут всячески препятствовать переходу на валюты других стран в расчетах за поставки энергоносителей. Использование доллара как единственной мировой валюты – основа финансового доминирования США в мире.

ТОТАЛИТАРНЫЙ ИЛИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ: КАКОЙ ГАЗ ВЫБЕРЕТ ЕВРОПА

С природным газом также возникают проблемы. Большие объемы этого вида энергоносителей поставляются потребителям на основе долгосрочных контрактов, в которых цена на газ определяется в зависимости от котировок нефти.

В результате "сланцевой революции" США стали нетто-экспортером природного газа. Экспорт осуществляется в основном в виде СПГ.

Европейский рынок газа для США приобрел особое значение после введения Пекином пошлин на американский СПГ в качестве ответной меры на развязанную Вашингтоном торговую войну. Американские компании вынужденно перенаправили экспортные потоки СПГ в Европу. В марте 2019 года был отмечен пик поставок СПГ из США на европейский рынок – свыше 1,4 млрд куб. м (после регазификации). В январе-мае этого года доля американского СПГ на европейском рынке достигла 12,6%. США занимают третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в ЕС.

Администрация Трампа стремится сократить или даже ликвидировать дефицит в торговле с другими странами за счет увеличения продаж американских товаров. При этом Вашингтон заставляет своих "партнеров" покупать американские товары, оказывая на них прямое давление и ограничивая возможности приобретать продукцию других стран. Такая политика Трампа уже привела к торговой войне с Китаем.

Дефицит США в торговле с ЕС в 2018 году составил $169 млрд при общем товарообороте $807 млрд. Сократить дефицит администрация Трампа намерена за счет увеличения поставок в ЕС энергоносителей – прежде всего СПГ.

Официальные представители США постоянно заявляют, что закупки американского СПГ позволяют диверсифицировать поставки энергоносителей на европейский рынок с целью снижения зависимости от природного газа из России. Трамп и министр энергетики США Рики Перри призывают ЕС отказаться от тоталитарного газа из России и покупать демократическое топливо из Америки. Словами Вашингтон не ограничивается. Американские сенаторы предлагают ввести санкции против компаний, предоставляющий суда-трубоукладчики для строительства "Северного потока-2".

ТОКСИЧНЫЙ ДОЛЛАР

Соблюдая политкорректность по отношению к США, европейцы не собираются отказываться от российского трубопроводного газа, который значительно дешевле СПГ – американского или какого-либо иного.

Давление Вашингтона на своих торговых "партнеров" при помощи доллара заставляет Брюссель искать альтернативу американской валюте. У европейцев уже есть печальный опыт: за нарушение американских санкций с 2014 года по настоящее время были оштрафованы на миллиардные суммы французские банки BNP Paribas и Societe General, а также Deutsche Bank. Поскольку ответа со стороны ЕС не последовало – в Брюсселе никак не отреагировали – США стали налагать штрафы на энергетические, автомобильные и другие европейские компании.

Риски европейских банков и компаний попасть под американские санкции возрастают, в случае обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Для европейцев доллар становится токсичной валютой, операции с которой сопряжены с большими рисками, поэтому в ЕС внимательно наблюдают за Россией и Китаем, которые все больше используют в расчетах национальные валюты – рубли и юани.

Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей в ЕС, за которые европейцы расплачиваются в основном американскими долларами. Брюссель заинтересован в увеличении доли евро в расчетах с Россией, поскольку ЕЦБ может эмитировать европейскую валюту в необходимом объеме без оглядки на заокеанского союзника. Зависимость от американского доллара может лишить ЕС экономического суверенитета и превратить Европу в придаток экономики США.

Россия также заинтересована в увеличении доли евро в расчетах за поставки своих энергоносителей, что позволит сократить использование "всесильного" доллара. Во время последнего ПМЭФ Владимир Путин недвусмысленно высказался о роли доллара в новых экономических реалиях: американская валюта становится тормозом развития экономических отношений между странами.

На прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович и министр финансов РФ Антон Силуанов обсудили возможность расчетов в евро и рублях. Стороны договорились сформировать рабочую группу, которая должна разработать практические меры для перехода на расчеты в национальных валютах.

Однако для отказа от доллара в торговле между ЕС и Россией только осознания взаимной выгоды недостаточно. Необходимо иметь политическую волю и быть готовым к противостоянию с США, чего не наблюдается среди нынешнего руководства ЕС и в экономическом блоке правительства РФ.