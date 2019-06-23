КАЗАНЬ, 23 июн — ПРАЙМ. Туркменские компании готовы в перспективе совместно с татарстанской компанией "Татнефть" перерабатывать добываемую в стране нефть, заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

В воскресенье президент Туркмении прибыл в Татарстан с рабочим визитом. В ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым были обсуждены перспективные направления сотрудничества, после чего в их присутствии был подписан ряд документов о взаимодействии. В частности был подписан меморандум о взаимопонимании между госконцерном "Туркменнебит" и компанией "Татнефть".

"Татнефть" осуществляет свою деятельность по добыче нефти (в Туркмении – ред.), добыто уже солидное количество нефти. Это говорит о том, что мы не только будем добывать нефть, но и на будущее с "Татнефтью" будем, наверное, уже на перспективу смотреть на вопросы переработки", — сказал Бердымухамедов по окончании встречи с президентом Татарстана.

По информации "Татнефти", подписанный документ позволяет расширить сотрудничество между компаниями в сфере использования эффективных технологий и компетенций "Татнефти" на месторождениях "Туркменнебит". Партнерские отношения планируется развивать в бурении нефтяных и газовых скважин, зарезке боковых стволов, обеспечении материально-техническими ресурсами, в области интенсификации нефтедобычи и так далее.

Как уточнил РИА Новости генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов, компания добыла на территории Туркмении уже порядка 200 тысяч тонн нефти.

"Переработка – это новые задачи, которые надо для себя осмыслить. Пожелания были, дальше будем готовить предложения", — отметил Маганов.

ПАО "Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 26,14% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.