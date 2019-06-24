С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — ПРАЙМ. Учитывая данные по добыче нефти за май, сделку ОПЕК+ было бы правильно продлить на нынешних условиях, заявил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"По данным на май, ОПЕК+ было бы правильно продлить на тех же условиях", — ответил он на соответствующий вопрос в кулуарах VI Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года сокращение было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов также считает, что исходя из сегодняшней ситуации, сделку ОПЕК+ надо продлить на нынешних условиях, если не возникнет новых факторов.

"Я думаю, что этот формат, те решения, которые были, и те договоренности по добыче, которые были достигнуты в конце прошлого года на первое полугодие, должны быть продолжены. Я думаю, что это программа минимум", — заявил Шахбазов в кулуарах форума.

"Я имею в виду, что если не произойдет ничего другого, то в этих условиях было бы правильно продолжить тот режим, который мы имеем", — уточнил он, отвечая на вопрос, что имеется в виду под программой минимум.

"Я думаю, что время (встречи в июле — ред.) выбрано очень правильно. Сейчас у нас будет возможность проанализировать последние месяцы, что происходило на рынке, как реагировал рынок на абсолютно все происходящие события, экономического характера, политического характера. Я думаю, на следующей неделе будет прекрасная возможность в Вене обсудить все эти вопросы и принять правильное решение", — отметил Шахбазов.

"Я думаю, что сотрудничество должно быть продолжено. У нас есть хорошие результаты за прошедший период, и самое главное, чтобы рынок при наличии этого сотрудничества продолжал оставаться, несмотря на все сложности, сбалансированным. Это дает нам позитивные ожидания на будущее", — добавил он.