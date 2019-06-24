МИНСК, 24 июн — ПРАЙМ. Магистральный нефтепровод "Дружба" в ближайший год будет работать вполсилы и сможет выйти на привычную мощность только после полной очистки трубопроводов "Транснефти" от загрязненной хлоридами нефти, на что нужно минимум восемь месяцев, заявил первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба", являющегося оператором белорусской части трубопроводной системы, Андрей Вериго.

"Прокачка загрязненной нефти продолжалась в течение пяти дней (после обнаружения несоответствия качества нефти — ред.), а вытеснять ее мы будем на протяжении двух месяцев, поскольку максимальная скорость обратного потока вчетверо ниже привычной. Добавьте к этому то, что ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы. Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО "Транснефть" потребуется минимум восемь месяцев", — сказал Вериго ведомственному журналу концерна "Белнефтехим". Текст интервью опубликован на сайте издания "Вестник Белнефтехима" в понедельник.

Он подчеркнул, что "только после этого система "Дружба" сможет выйти на привычную мощность". "Это только предварительные оценки. С течением времени можно будет более трезво оценить ситуацию и назвать реальные цифры ущерба", — обратил внимание Вериго.

Также по его словам, качество российской нефти, поступающей по "Дружбе", будет контролироваться на входе в Белоруссию, специально для этого создается лаборатория на нефтеперекачивающей станции "Гомель".

"Если раньше мы контролировали нефть только на ЛПДС (линейной производственной диспетчерской станции – ред.) "Мозырь", то есть нефть, уже поступившую на территорию Беларуси, то сейчас оперативно организуется лаборатория и на НПС (нефтеперекачивающей станции – ред.) "Гомель", которая будет контролировать сырье по основным показателям качества на входе в страну", — рассказал Вериго.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Стороны реализуют план мероприятий по очистке трубопроводов от загрязненной нефти.

По словам Вериго, "грязная" российская нефть может быть вытеснена с территории Белоруссии по "Дружбе" досрочно, уже в июле.

"Дорожная карта предусматривает окончание работ по вытеснению некондиционной нефти (с территории Белоруссии – ред.) 15 августа. Российская сторона увеличила лимит приема нефти в Унече, так что есть все предпосылки справиться досрочно и уже в июле обеспечить вытеснение всей грязной нефти из системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", — заявил представитель белорусской компании.