АЛМА-АТА, 25 июн — ПРАЙМ. Казахстанский национальный трубопроводный оператор – компания "КазТрансОйл" (КТО) и российская "Транснефть" достигли договоренности о компенсации ущерба казахстанским грузоотправителям за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга, сообщила во вторник пресс-служба КТО.

"В рамках заседания правления международной Ассоциации транспортировщиков нефти в Санкт-Петербурге, прошедшего 20 июня 2019 года, генеральный директор АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев достигли договоренности о компенсации ущерба казахстанским грузоотправителям за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга", — говорится в сообщении на сайте казахстанской компании.

Отмечается, что "КазТрансОйл" как национальный оператор по магистральному нефтепроводу обеспечивает интересы Казахстана и грузоотправителей при транспортировке нефти по системе нефтепроводов компании. "Все участники трубопроводного рынка впервые столкнулись с проблемой загрязнения нефти хлорорганикой. Я считаю, что "Транснефть" отреагировала профессионально, сделала все возможное для ликвидации последствий. Мы достигли договоренностей с российскими партнерами по возмещению затрат за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга", — отметил Досанов, которого цитирует пресс-служба.

Согласно сообщению, гендиректор "КазТрансОйла" пояснил, что со стороны "Транснефти" был предложен механизм компенсации, "который существенно упростит расчеты и выплаты за некондиционную нефть". "Детали механизма и сумма выплат будут представлены ПАО "Транснефть" заинтересованным сторонам в установленном порядке", — отмечается в пресс-релизе.

Министерство энергетики Казахстана в середине мая сообщило, что около 600 тысяч тонн казахстанской нефти было загрязнено в трубопроводе "Дружба" и далее отгружено через порт Усть-Луга, экспортеры страны могут получить компенсацию от российской стороны за недополученную выручку при реализации некондиционной нефти.

Проблема с качеством нефти в "Дружбе" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Нефть из "Дружбы", в частности, после станции "Унеча" в Брянской области поступает далее в "Балтийскую трубопроводную систему-2", следуя по территории России в морской порт Усть-Луга в Ленинградской области. Минэнерго РФ сообщало, что загрузка в танкеры кондиционной нефти в этом порту возобновилась 10 мая. Сама "Дружба" после "Унечи" далее идет двумя ветками на территорию Белоруссии.