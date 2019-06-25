МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Транснефти" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере 77,611 миллиарда рублей из расчета 10,706 тысячи рублей на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщается в материалах компании.

"Итого на выплату дивидендов по итогам 2018 года направить 77,611 миллиарда рублей", — приводится в сообщении соответствующая рекомендация.

На обыкновенные акции рекомендовано выплатить 60,965 миллиарда рублей (10 тысяч 705,95 рубля на акцию), в том числе 7,942 миллиарда рублей из чистой прибыли по итогам 2018 года и 53,022 миллиарда рублей — из нераспределенной прибыли прошлых лет. На выплаты по привилегированным акциям рекомендовано направить 16,646 миллиарда рублей (также по 10 тысяч 705,95 рубля на акцию), в том числе 2,169 миллиарда рублей — из прибыли 20178года и 14,478 миллиарда — из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается составить на двадцатый день с даты принятия акционерами решения о выплате дивидендов.

За 2017 год "Транснефть" направила на дивиденды на 82,5 миллиарда рублей с учетом промежуточных выплат. Это составило 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2017 году составила 191,8 миллиарда рублей. В 2018 году чистая прибыль "Транснефти" по МСФО выросла на 17,5% и составила 225,4 миллиарда рублей.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.