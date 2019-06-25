МИНСК, 25 июн — ПРАЙМ. Белоруссия планирует до конца июня частично возобновить экспорт добываемой на территории республики нефти после приостановки из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе госконцерна "Белнефтехим".

"На конец июня согласована прокачка первой после приостановки в апреле партии белорусской нефти на экспорт", — сообщил представитель пресс-службы.