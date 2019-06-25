МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Китай в мае сократил объемы закупок нефти из Венесуэлы по сравнению с апрелем в 2,3 раза, из Ирана — в три, следует из данных главного таможенного управления страны, которые приводит агентство Блумберг.

Агентство отмечает, что импорт венесуэльской нефти составил в мае 799,318 тысячи тонн, и это рекордно низкий объем поставок нефти из Венесуэлы в Китай с сентября 2014 года. Ещё сильнее Китай сократил поставки нефти из Ирана. Они упали в мае до 1,08 миллиона тонн и, как отмечает агентство, показатель стал минимальным с октября 2018 года.

В то же время поставки нефти из России в Китай в мае выросли в месячном выражении на 4%, до 6,36 миллиона тонн, что стало максимальным показателем с января. В США в мае Китай купил 786,638 тысячи тонн нефти, что в 1,6 раза превышает показатель апреля и стало рекордно высоким показателем с сентября 2018 года.

Импорт нефти из Анголы в Китай сократился в мае в месячном выражении на 17% — до 3,73 миллиона тонн. Объем поставок нефти из Ирака в Китай в мае вырос на 36% по сравнению с февралем и составил 4,5 миллиона тонн.

В начале июня главное таможенное управление Китая сообщало, что импорт нефти в мае вырос на 7,7% в годовом выражении, достигнув 40,23 миллиона тонн. При этом показатель оказался на 8,6% ниже апреля, когда импорт нефти в Китай составил 43,7 миллиона тонн. Как поясняло ведомство, снижение было связано с резким сокращением закупок нефти у Ирана из-за американских санкций.