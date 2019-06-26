С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — ПРАЙМ. Официальных требований к компаниям группы "Транснефть" о компенсациях в связи с ЧП на трубопроводе "Дружба" пока не поступало, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Все участники считают свои потери. Как неоднократно было озвучено, им потребуется для этого время до конца лета. Официальных требований к компаниям группы "Транснефть" пока не поступало", — заявил Демин.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Также по словам Демина, механизм урегулирования последствий загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" — общий для всех грузоотправителей, вопрос "эксклюзивности" в вопросе компенсационных выплат не стоит.

"Механизм урегулирования последствий инцидента — общий для всех грузоотправителей. Он был озвучен на совещании с грузоотправителями, зарубежными транспортными операторами, нефтетрейдерами 3 июня. Все требования должны быть урегулированы в рамках заключенных договоров. С тех пор других подходов не предлагалось, механизм не менялся и будет общий для всех. Вопрос эксклюзивности по выплатам не стоит", — сообщил Демин.