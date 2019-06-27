МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Ирак готов удовлетворить рост спроса на нефть, если на рынке исчезнет переизбыток предложения, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана.

По словам министра нефти, Ирак ожидает нарастить производственные мощности на 2 миллиона баррелей в сутки в ближайшие несколько лет. Кроме того, страна намерена увеличить экспортные мощности с южных месторождений до 6,5 миллиона баррелей в сутки.

Также агентство сообщило, что Ирак подтвердил свою приверженность к выполнению текущих обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.