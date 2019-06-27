МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" согласилась выплатить казахстанскому национальному трубопроводному оператору – "Казтрансойлу" (КТО) — компенсацию из-за загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" в размере около 15 долларов за баррель, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

"Транснефть" согласилась выплатить "Казтрансойлу" фиксированную компенсацию за загрязненную нефть из расчета около 15 долларов за баррель", — сообщает агентство, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Пресс-служба министерства энергетики Казахстана в мае сообщала, что в трубопроводе "Дружба" было загрязнено и далее отгружено через порт Усть-Луга около 600 тысяч тонн казахстанской нефти. Во вторник "Казтрансойл" сообщал, что достиг договоренности с "Транснефтью" о компенсации ущерба казахстанским грузоотправителям за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга. КТО отмечала, что со стороны "Транснефти" был предложен механизм компенсации, "который существенно упростит расчеты и выплаты за некондиционную нефть".

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".