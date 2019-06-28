МИНСК, 28 июн — ПРАЙМ. Белоруссия намерена обратиться в суд в случае отказа Москвы компенсировать упущенную выгоду из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба", заявил в пятницу вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

"Что касается упущенной выгоды, здесь очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться с сопредельной российской стороной через суд", — заявил Ляшенко в пятницу на совместном заседании двух палат белорусского парламента.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Ляшенко также сообщил, что Белоруссия оценивает в 20 миллионов долларов потери от порчи оборудования на НПЗ в Мозыре в результате загрязнения хлоридами российской нефти в трубопроводе "Дружба".

"Мозырский НПЗ, не имея альтернативного источника поставки нефти, должен был оптимизировать свой технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа. По величине оборудования, которое уже вышло из строя и отставлено, эта сумма эквивалента 20 миллионам долларов", — заявил Ляшенко.