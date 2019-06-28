СУРГУТ (ХМАО-Югра), 28 июн — ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" сильно пострадал от ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", обсуждает компенсации, заявил журналистам глава компании Владимир Богданов.

"Конечно, да, есть вопросы", — сказал он в ответ на вопрос, сильно ли пострадала компания из-за ЧП с "Дружбой".

"У нас в несколько танкеров на Усть-Луге попало, три. И часть на Германию попало на (НПЗ в — ред.) Лёйне", — сообщил глава "Сургутнефтегаза".

"Всё обсуждается", — сказал он, отказавшись сообщать подробности, так как процесс переговоров о компенсациях является конфиденциальным. "Обсуждаем со всеми, в том числе и с " Транснефтью", — добавил Богданов.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".