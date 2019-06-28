МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. "Оренбургнефть", дочернее общество "Роснефти", по результатам поисково-оценочного бурения открыла новое нефтяное месторождение Корниловское с извлекаемыми запасами около 3 миллионов тонн нефти, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

"Месторождение расположено в пределах Корниловского лицензионного участка. На скважине получены притоки нефти дебитом 45 кубометров в сутки", — говорится в сообщении. В перспективе на месторождении планируется пробурить порядка 20 эксплуатационных скважин.

Как сообщает "Роснефть", разработка месторождения предполагает строительство основных объектов нефтегазодобычи — измерительной установки, линии электропередачи, более 18 км трубопроводов для транспортировки нефти со скважин Корниловского месторождения до соседнего Горного месторождения.

"Оренбургнефть" ведет деятельность на 130 (на 128 – как недропользователь) лицензионных участках, расположенных на территории Оренбургской, Саратовской и Самарской областей. Более половины всех доказанных запасов сосредоточено на 10 крупнейших месторождениях, среди которых Росташинское, Сорочинско-Никольское, Гаршинское, Покровское и другие. Накопленная добыча предприятия составляет около 620 миллионов тонн нефти.