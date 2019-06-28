МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Три сотрудника линейной производственно-диспетчерской станции (ЛДПС) "Лопатино" (входит в структуру "Транснефть-Дружбы") в уголовном деле о загрязнении трубопровода проходят как подозреваемые, они не арестованы, в настоящий момент находятся под подпиской о невыезде, а в дальнейшем, вероятно, могут стать свидетелями, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Ранее в пятницу Дмитрий Натариус, адвокат одного из фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба" Светланы Балабай, сказал журналистам, что количество фигурантов дела выросло с 10 до 13 человек, назвав в качестве "новичков" как раз трех сотрудников ЛДПС "Лопатино".

"Новых фигурантов в деле не появилось. Из числа сотрудников "Транснефти" под домашним арестом находятся Никишов, Якушев, Гладков и Матюхин. Сотрудники ЛПДС "Лопатино" Пятилетова, Цуканова и Рубцов не арестованы. Они проходят как подозреваемые, в дальнейшем, вероятно, свидетели, и находятся под подпиской о невыезде. Из неупоминавшихся, но объявленных в розыск можно назвать господина Чеховских. Однако он не работает в "Транснефти", — сказал Демин.

Аферу вскрыли после апрельского международного скандала, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, сейчас они возобновились, но очистка нефтепровода окончательно не завершена. Компенсировать ущерб из-за загрязнения будет "Транснефть".

Изначально в уголовном деле, возбужденном самарским управлением СК РФ, было шесть фигурантов. По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, этой весной влили в трубопровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в магистральную трубопроводную систему, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние.

Первыми фигурантами дела стали гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее зам Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти". В середине июня стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 10 человек — суд отправил под домашний арест четырех сотрудников "Транснефть-Дружбы".