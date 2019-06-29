ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти может быть продлена на полгода или девять месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин.

Говоря на пресс-конференции об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках G20 в Осаке, российский лидер сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти.

"На какой срок — мы еще подумаем: шесть или девять месяцев. Возможно, до девяти месяцев", — отметил Путин.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.