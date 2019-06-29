ОСАКА, 29 июн — ПРАЙМ. Сделку ОПЕК+ в условиях имеющихся неопределенностей лучше продлить, сохранив добычу нефти на достигнутом после сокращения уровне, и не будоражить рынок, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.

Новак, отвечая на вопрос журналистов, что было ключевым в решении о продлении, сказал: "В большей степени, безусловно, анализ ситуации сегодняшнего рынка. Те неопределенности, которые есть на сегодняшний день, плюс прогноз второго полугодия — все эти факторы, фундаментальные, форс-мажорные, говорят о том, что сегодня в условиях неопределенности все-таки лучше не будоражить рынок, а продлять действие соглашения и предложение на рынке оставить таким, которое есть".

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена на встречах альянса 1-2 июля в Вене.