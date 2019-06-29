ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

"У нас кризис уже преодолен, мы в принципе поставляем давно уже качественную нефть", — сказал Новак журналистам.

Он отметил, что остался вопрос, который требует более длительного времени: относительно очищения находящейся в хранилище загрязненной нефти.

"Этим мы занимаемся, вместе с учеными, вместе с Транснефтью, есть уже конкретные предложения", — добавил министр.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".