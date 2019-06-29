МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации мирового нефтяного рынка, отметив, что Россия остается надежным партнером в этой работе.

"Отмечаем лидирующую роль ОПЕК и Королевства Саудовская Аравия в стабилизации мирового нефтяного рынка. Кооперация стран ОПЕК является уникальным примером оперативной кооперации по вопросам глобального характера", — заявил Новак, говоря о кооперации стран-участниц соглашения ОПЕК+.

"В рамках исполнения соглашения страны ОПЕК и конкретно Королевство Саудовская Аравия сократили наибольший объем добычи, обеспечив рынку необходимую степень уверенности и решимости партнеров достичь поставленные задачи. Россия, в свою очередь, остается надежным партнером по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка", — отметил Новак.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по регулированию добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года было согласовано сокращение добычи в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена на встречах альянса 1-2 июля в Вене.