МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Продление соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ с июля поможет снизить коммерческие запасы нефти в мире и, таким образом, привести к балансу на рынке, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Во время двусторонней встречи на полях G20 президент РФ Владимир Путин договорился с наследным принцем (Саудовской Аравии — ред.) о продлении действующего соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК+ с начала июля 2019 года, что проложит путь к сокращению мировых запасов, и таким образом, приведет к балансу рынков, восстановлению инвестиций для обеспечения будущих поставок энергии", — написал аль-Фалих на своей странице в Twitter.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.