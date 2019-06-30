ОСАКА (Япония), 30 июн — ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что предложение о продлении сделки ОПЕК+ поддержат на ближайшем заседании участников альянса в Вене.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.

"Я считаю, что (предложение о сокращении — ред.) будет поддержано в Вене на ближайшем заседании, и многие страны считают, что кооперация между Россией и Саудовской Аравией — это основа тех решений, которые в том числе принимает ОПЕК", — сказал Дмитриев.

По словам главы РФПИ, продление сделки позволит достичь дополнительной стабильности на рынках, которые в последнее время были крайне волатильны.

"Механизм координации продолжится, все безусловно отмечают, что он работает эффективно, качественно… Что очень важно, сделка очень позитивно влияет на бюджет РФ, мы дали оценку — свыше 7 триллионов, положительно влияет на прибыль российских компаний… Как говорил президент, важно, что нефтяные компании России поддерживают это решение как взвешенное, правильное решение, исходя из волатильных рынков, которые были до этого", — добавил Дмитриев.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.