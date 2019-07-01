ВЕНА, 1 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в мае были на уровне 2,925 миллиарда баррелей, что все еще выше среднего пятилетнего значения, которое является целью сделки ОПЕК+, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Согласно последним данным, в мае коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР были на уровне 2,925 миллиарда баррелей. Это, как я сказал, все еще выше среднего уровня за последние пять лет", — заявил министр на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Он добавил, что этот факт вместе с геополитической напряженностью оказывает влияние на баланс спроса и предложения на рынке нефти.