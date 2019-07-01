ВЕНА, 1 июл — ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал предложение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев на текущих условиях, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Все страны консенсусно поддержали, — те, кто участвовал, представители мониторингового комитета, а также другие министры участвовали сегодня. Все поддержали предложение общее о продлении на девять месяцев в тех параметрах сделки, которые были заключены в декабре прошлого года… JMMC рекомендовал странам ОПЕК и не-ОПЕК именно такой вариант дальнейшей кооперации", — заявил Новак.

"Квоты будут сохранены, тот же объем, который был и действовал в течение первого полугодия 2019 года", — добавил он.

По словам Новака, министр нефти Ирана Бижан Зангане в ходе двусторонней встречи подтвердил поддержку продления сделки ОПЕК+. "У меня только что состоялась встреча с господином Зангане. Он подтвердил, что они поддерживают, что нужно продлевать действие соглашения, поэтому я думаю, что это общее мнение", — сказал Новак.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена 1-2 июля в Вене: в понедельник пройдет заседание министров ОПЕК, а во вторник — всех стран альянса.

В субботу президент РФ Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. Российский лидер говорил, что соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.