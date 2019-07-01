ВЕНА, 1 июл — ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+ в июне в среднем составило 278,5 тысячи баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"278,5 (тысячи баррелей в сутки — ред.) в среднем по месяцу получилось, то есть на 50 тысяч больше, чем по соглашению", — ответил Новак на вопрос о добыче в июне.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена 1-2 июля в Вене: в понедельник пройдет заседание министров ОПЕК, а во вторник — всех стран альянса.