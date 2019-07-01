МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. "Транснефть" завершила один из важных этапов работы по ликвидации последствий ЧП с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба" — с 1 июля компания возобновила поставки по "Дружбе" в полном объеме, удовлетворяющем заявки грузоотправителей.

О выявлении загрязненной нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой идет экспорт сырья из России через Белоруссию в европейском направлении, первой 19 апреля заявила Белоруссия. В тот же день последовало подтверждение "Транснефти", которая прогнозировала, что ситуация нормализуется через три-четыре дня. Прокачка нефти в Белоруссию и другие страны продолжалась.

Ожидаемой нормализации не произошло, и 23 апреля "Белнефтехим" заявил, что некачественная нефть из России уже начала поступать в ЕС и Украину. На следующий день транспортировку по "Дружбе" остановила Польша, еще день спустя — Украина.

При этом агентство Рейтер со ссылкой на крупных трейдеров сообщило, что загрязненная нефть могла попасть в терминал в порту Усть-Луга, в котором ведется отгрузка российской нефти на экспорт. Позже это подтвердилось официально: в частности, глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов говорил, что загрязненная нефть попала в три танкера в этом порту.

Общий объем некачественной нефти в "Дружбе" в России, Белоруссии, Украине и Польше белорусский оператор трубопровода оценил в примерно 5 миллионов тонн. Чтобы решить сложившуюся проблему, Минэнерго РФ, а также российские нефтяные компании и РЖД 25 апреля провели совещание по качеству нефти в "Дружбе", на котором согласовали меры по минимизации загрязнений. Также разрешение ситуации обсуждалось на межгосударственном уровне. Так, Москва и Минск согласовали дорожную карту по замещению на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества.

Чистая нефть из России 4 мая поступила на белорусскую станцию "Мозырь". Потом в течение мая прокачка чистой нефти из возобновилась на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки, а полностью они могут возобновиться с 1 июля. Для очистки трубопровода на своей территории Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ. Этот процесс продлится до середины августа.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть. Теперь остается вопрос, который требует более длительного времени: относительно очищения находящейся в хранилище загрязненной нефти — сейчас им занимаются "Транснефть", ученые и Минэнерго.

Как пояснял журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, загрязненная хлоридами нефть не потеряна, ее можно постепенно подмешивать к чистой нефти так, чтобы не превышать предельно допустимую концентрацию хлорорганики.

ПРИЧИНЫ

Столь масштабная проблема стала следствием мошеннической схемы. В мае СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело против участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей.

Как считают в СК, чтобы скрыть хищения, весной 2019 года несколько подозреваемых поставили в узел слива нефти у села Николаевка Самарской области нефть, не отвечающую требованиям ГОСТа, добавив в нее хлорсодержащие соединения. Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода "Дружба", в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в негодность.

Первыми фигурантами дела стали гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее зам Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти".

В середине июня стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 10 человек — суд отправил под домашний арест четырех сотрудников "Транснефть-Дружбы", а в конце июня – о еще трех подозреваемых сотрудниках этой компании, которые находятся под подпиской о невыезде.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Ситуация с распространением загрязненной нефти привела к тому, что Минэнерго вместе с другими ведомствами подготовило изменения в нормативную базу. Например, как пояснял Новак, ГОСТ предусматривал контроль содержания в нефти хлорорганики и еще десяти показателей не реже, чем раз в 10 дней. По факту проверки на хлорорганику делались, собственно, один раз в 10 дней. Уже во время ЧП, в мае, "Транснефть" перешла на ежедневные замеры этого показателя.

Вдобавок к этому ведомства предложили внести изменения в ГОСТ, закрепив хлорорганику в списке показателей ежедневного контроля (в нем, например, были уже показатели плотности нефти и доли серы). Кроме того, планируется законодательно закрепить требования к качеству нефти, сдаваемой на транспортировку. Также планируется законодательно закрепить требования к технологическим процессам (это неприменение хлорорганики) и учету нефти и нефтепродуктов.

Еще один вопрос, который пока предстоит урегулировать, — выплаты компенсаций пострадавшим от загрязнения нефти. Это взяла на себя "Транснефть", поясняя, что она предложила компаниям единый механизм и он был всеми согласован. Точный объем ущерба большинство контрагентов обещают подсчитать позже, при этом уже звучали заявления, например, со стороны Белоруссии, о готовности идти в суд, если не удастся договориться.