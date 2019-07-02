ВЕНА, 2 июл — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ единогласно проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости с заседания альянса.

В понедельник проект хартии был одобрен странами ОПЕК. При этом на заседании ОПЕК+ во вторник министр энергетики РФ Александр Новак предложил странам "не ОПЕК" проголосовать за проект хартии путем поднятия рук. Возразивших среди стран альянса не оказалось, передает корреспондент.

"Я считаю, что мы сейчас присоединились к тому решению, которое было вчера принято (ОПЕК — ред.), и можно перейти к подписанию документа", — сказал Новак.

Между тем, министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил, что подписал хартию ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве. При этом в понедельник Зангане заявлял, что Иран не поддержит хартию.

"Да, мы подписали, подписали" — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Иран подписать хартию.