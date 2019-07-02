ВЕНА, 1 июл — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ согласовали продление договорённости по сокращению добычи нефти на девять месяцев, накануне поддержанное министерской конференцией ОПЕК, сказал журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Девять месяцев уже согласовано. И хартия физически подписана 24 странами", — сказал он.

По его словам, страны ОПЕК+ анализируют разные варианты для цели по уровню коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире, в частности, одна из метрик показывает, что сейчас эти запасы на 240 миллионов баррелей нефти выше нормы вместо избытка в 25 миллионов баррелей по применяемой сейчас метрике.

"Анализ, который мы провели, показал, что текущий уровень коммерческих запасов в ОЭСР превышает свое среднее значение за последние пять лет, в мае они находились на уровне 2,9 миллиарда баррелей, что на 25 миллионов баррелей выше среднего пятилетнего уровня", — сказал аль-Фалих.

"Однако техкомитет и секретариат ОПЕК отметил, что среднее пятилетнее значение запасов по прошествии времени стало искаженной метрикой для определения избытка запасов. И поскольку мы двигаемся дальше, то мы работаем над рядом метрик, которые были выбраны техкомитетом и секретариатом (ОПЕК — ред.), и будем обсуждать их еще на будущих встречах министерского мониторингового комитета", — также отметил он.

Так, одна из отобранных методик, как сообщил аль-Фалих, это среднее пятилетнее значение за более репрезентативный период: "Например, сравнивая средний пятилетний уровень за более репрезентативный и реалистичный период 2010-2014 годов, фактический избыток запасов в ОЭСР составляет 240 миллионов баррелей, что говорит о необходимости всем нам продолжать усилия для снижения запасов до нормальных уровней".

"Так что следите за развитием событий, мы дадим вам знать, как только достигнем консенсуса по выбранной метрике", — заключил министр.