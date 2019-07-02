МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. ОПЕК+ наконец определилась с будущим сделки по ограничению нефтедобычи, продлив ее на 9 месяцев на прежних условиях. Это решение, накануне поддержанное министерской конференцией ОПЕК, не стало неожиданным – представители стран-участников соглашения ранее высказывались, что именно такой вариант будет наиболее оптимальным.

Кроме этого, страны ОПЕК+ единогласно проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве, которая подразумевает создание структуры для консультаций, предусматривающей периодические встречи.

Одной из задач сторон станет изменение цели по запасам нефти до уровня 2010-2014 годов, а не среднего пятилетнего уровня, который сильно раздут и увеличился необоснованно. Организация работает над рядом разных методик по изменению коммерческих запасов нефти в мире.

ПЛЮСЫ И НЕ ТОЛЬКО

Опрошенные "Прайм" эксперты в целом оценивают сделку позитивно, но предупреждают, что в ней таятся и подводные камни – все не так однозначно, как подается в СМИ. Конечно, сделка, подразумевающая сохранение ограниченного предложения, при прочих равных является фактором поддержки цен.

"Однако решение о продлении во многом было ожидаемым и отчасти уже отражено в текущих котировках нефтяных фьючерсов (так, цена нефти Brent за прошедший месяц увеличилась примерно на 6%). Полагаю, в ближайшие месяцы в фокусе внимания трейдеров динамика предложения на нефтяном рынке может уступить место вопросам устойчивости спроса", — говорит ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

Продление сделки, по крайней мере, должно помочь избежать профицита добычи на рынке, считает аналитик агентства Fitch Ratings Дмитрий Мариниченко. "Скорость сокращения запасов будет зависеть от динамики спроса (она, возможно, будет продолжать замедляться из-за замедления мировой экономики), темпов роста добычи сланцевой нефти, а также от того, сколько будет добывать Саудовская Аравия. В первой половине года Саудовская Аравия добывала сильно меньше своей квоты", — говорит он.

Что касается долгосрочных решений, то с ними по-прежнему многое неясно. Одно дело — договориться о совместном регулировании рынка, чтобы избегать ситуаций сильного профицита или дефицита добычи (по сути, это и есть одна из целей ОПЕК), и совсем другое — о перманентом сдерживании добычи. Последнее вряд ли возможно — Саудовская Аравия, Россия и другие страны ОПЕК+ будут действовать исходя из ситуации на рынке. Более того, в долгосрочном плане многие из этих стран (например, ОАЭ, Кувейт и Ирак) планируют наращивать добычу, рассуждает аналитик.

ЛУЧШЕЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО

В целом продление сделки при всех его минусах является наиболее выгодным вариантом для всех участников рынка, уверены эксперты. Именно гибкость, которую подразумевает хартия, является наиболее сильным инструментом влияния на рынок, нежели один раз и навсегда принятое решение, уверен аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"К любому решению рынки со временем приспособятся. А вот непредсказуемость, которую таит в себе хартия, является гораздо более сильным инструментом влияния на них", — говорит он.

Сейчас у ОПЕК+ "развязаны руки", чтобы продлять/отменять сделку, по мере необходимости наращивать или сокращать добычу. Конечно, на цены влияют и другие факторы – рост производства американской нефти и замедление спроса. Если не предпринимать никаких шагов, их влияние может усиливаться, поэтому участники сделки готовы пойти на сокращение своего производства и, как следствие, темпов роста экономики, чтобы не допустить глобальной разбалансировки.

В перспективе участники соглашения ОПЕК+ предпочтут сохранить гибкость в принятии решений относительно ограничений добычи, уверены эксперты. "Некоторые из сторон сделки (например, Россия) имеют сбалансированный бюджет и при текущих ценах на нефть и поддержке цен могут предпочесть увеличение налоговых поступлений за счет наращивания добычи компаниями-экспортерами. В любом случае, страны ОПЕК+ будут учитывать в своих решениях динамику цен, изменения сырьевых запасов и состояние глобального спроса", — рассуждает Старцев.

В целом же влияние сделки на российскую экономику неоднозначное. По мнению Мариниченко, для России сделка это, скорее, благо, как с точки зрения экономики (стабилизация цен на нефть при минимальном сокращении добычи), так и геополитики, особенно в контексте охлаждения в отношениях с западными странами.

С одной стороны, ограничения препятствуют росту ВВП, а это в контексте наблюдающегося общего замедления явно негативно, рассуждает Калачев. С другой – возможная альтернатива в виде отказа от сделки и последующей за этом гонки наращивания добычи всеми участниками рынка в борьбе за его долю была бы гораздо хуже. Она вызовет обвал нефтяных цен и непредсказуемые последствия для бюджета РФ. Сделка же – важный инструмент стабильности на рынке. Убери его – и проиграют все: и продавцы, и покупатели, и экономика в целом, заключил он.