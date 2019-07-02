МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Решение ОПЕК+ о продлении соглашения об ограничении добычи нефти стало результатом договоренностей, достигнутых Россией и Саудовской Аравией на саммите G20. В условиях санкций со стороны США против ряда крупных нефтедобывающих стран, Москва и Эр-Рияд стремятся усилить свое влияние в ОПЕК+ и на мировом рынке нефти.

ДАЕШЬ ХАРТИЮ

Министры стран ОПЕК+ единогласно проголосовали за принятие хартии о бессрочном сотрудничестве с целью обеспечения стабильности на мировом рынке нефти.

Хартию поддержал даже Иран. Ранее министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане выступал категорически против ее подписания. В Тегеране считают, что принятие хартии позволит России и Саудовской Аравии навязывать свою волю другим нефтедобывающими странам-участникам соглашения ОПЕК+.

Однако Иран не мог в одиночку противостоять России и Саудовской Аравии. Участие Исламской республики в ОПЕК+ является формальным. Из-за санкций США, запрещающих третьим странам покупать иранскую нефть, Тегеран вынужден сокращать добычу в значительно большем объеме, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+. По данным МЭА, в мае добыча нефти в Иране составила всего 2,4 млн барр./сут. До санкций со стороны США максимальный уровень добычи в Исламской республике достигал 4 млн барр./сут.

Кроме того, министры ОПЕК+ приняли решение продлить соглашение об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ на девять месяцев. После договоренности, достигнутой Владимиром Путиным и саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом на саммите G20 в Осаке, ОПЕК не могла принять иное решение.

ВСЕ РЕШИЛИ ЗА ВАС

Во время проведения G20 президент России и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы обеспечения стабильности на нефтяном рынке в рамках соглашения ОПЕК+.

После переговоров Путин и принц Салма по отдельности сообщили о решении продлить соглашение. При этом, квоты на добычу для стран-участников ОПЕК+ было решено оставить без изменения. Оба лидера высказались за продление режима ограниченной добычи на девять месяцев – до конца марта 2020 года. Ранее обсуждалось продление только на вторую половину этого года.

Действующее соглашение ОПЕК+ предусматривало сокращение добычи ОПЕК и рядом стран вне организации на 1,2 млн барр./сут. от уровня октября 2018 года. Россия присоединилась к соглашению ОПЕК+ и обязалась снизить добычу на 228 тыс. барр./сут.

Россия и Саудовская Аравия, которые входят в тройку крупнейших нефтедобывающих стран мира, способны обеспечить консенсус среди ОПЕК+ и настоять на выполнения соглашения другими странами.

"Сговор" России и Саудовской Аравии вызывает недовольство со стороны других стран. Министр нефтяной промышленности Ирана выразил возмущение по поводу принятия решения о продлении соглашения ОПЕК+ в Осаке.

"Мы с уважением относимся ко всем членам ОПЕК. Дело в том, что Саудовская Аравия и Россия как крупнейшие нефтедобывающие страны сокращают добычу больше всех, и сначала мы должны договориться друг с другом, а затем обсуждать наши договоренности с нашими коллегами", — сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ответ всем недовольным.

Находящийся под американскими санкциями Иран поддерживает сотрудничество ОПЕК с другими нефтедобывающими странами – прежде всего с Россией – но в Тегеране считают, что такие решения не должны приниматься кулуарно. Зангане даже заявил, что своими действиями Москва и Эр-Рияд разрушают ОПЕК.

МОСКВА И ЭР-РИЯД – ПОБРАТИМЫ НАВЕК

Против сотрудничества России с Саудовской Аравией, направленное на ограничение добычи, выступает также "Роснефть" – крупнейшая российская нефтяная компания. Ее представители, включая главу компании Игоря Сечина, неоднократно высказывались – порой в крайне резкой форме – против ограничения добычи и "добровольной" сдачи рынка американским сланцевым компаниям.

В мае участники соглашения ОПЕК+ выполнили обязательства на 163%, в апреле – на 168%. Несмотря на перевыполнение обязательств по сокращению объемов добычи – в основном за счет обвального падения добычи в Иране и Венесуэле – запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в мае составили 2,925 млрд барр., что превышает средний объем за последние пять лет. Сокращение запасов в ОЭСР не произошло из-за роста добычи сланцевой нефти в США. В конце июня добыча в США составила 12,1 млн барр./сут. – на 1,2 млн барр./сут. больше, чем годом ранее.

Аль-Фалих выразил надежду, что совместные усилия стран в рамках соглашения ОПЕК+ позволят добиться сокращения излишних запасов в странах ОЭСР и обеспечить баланс на нефтяном рынке до конца этого года.

Весомым аргументом в пользу сотрудничества России с Саудовской Аравией и с ОПЕК в целом являются дополнительные доходы, которые получает Москва благодаря поддержанию нефтяных цен на относительно высоком уровне. По оценке Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), с 2017 года – начала действия соглашения ОПЕК+ – российский бюджет получил дополнительно более 7 трлн рублей ($110 млрд). Дмитриев считается одним из инициаторов соглашения ОПЕК+ и сторонником сотрудничества России с Саудовской Аравией на рынке нефти.