ВЕНА, 2 июл — ПРАЙМ. ОПЕК+ в случае необходимости может пересмотреть условия своего соглашения, в том числе, в сторону увеличения добычи нефти, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Если вдруг какие-то будут форс-мажоры на рынке либо очень сильно будет колебаться ситуация на рынке, волатильность будет достаточно высокая, мы оперативно сможем собраться и принять решение, которое позволило бы стабилизировать ситуацию. В том числе, не исключается и вариант, если будет дефицит на рынке, увеличения добычи", — сказал Новак.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. При этом из сделки исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Страны ОПЕК+ во вторник продлили сделку еще на девять месяцев.

Новак сообщил также, что страны-участницы хартии ОПЕК+ при необходимости смогут принимать решения о координации добычи нефти.

"Этот документ (хартия — ред.) подразумевает в случае необходимости принятие решений, которые были бы направлены на стабилизацию ситуации на рынке. В базовом варианте не предусматривается никаких квот (для стран по добыче нефти — ред.), просто встречи и взаимодействие, энергодиалог между 24 странами, но при необходимости могут такие же приниматься решения, как сегодня, например, на какой-то период. Может быть, осуществлять совместные действия и координацию, касающуюся конкретных объемов добычи", — рассказал Новак.

По его словам, текущие цены на нефть соответствуют нынешней ситуации на рынке. "Сегодняшний рынок он соответствует текущей ситуации", — сказал Новак журналистам.

Он отметил, что если текущие цены на нефть удастся сохранить, "это будет хорошим результатом".

"На мой взгляд, в цене уже была учтена оценка и прогноз по поводу продления сделки ОПЕК+, рынок этого ожидал", — добавил министр. При этом он не стал прогнозировать, какими будут цены во втором полугодии.

Он отметил, что если бы решение не было принято, то рынок бы продемонстрировал серьезную волатильность.