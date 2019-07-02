МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ во вторник единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. В целом, это не оказалось сюрпризом после того как о продлении на шесть или девять месяцев сказал президент РФ Владимир Путин на полях саммита G20. Знаковыми итогами встреч ОПЕК+ 1-2 июля стали подписание хартии о долгосрочном сотрудничестве стран и намерения скорректировать цель сделки по уровню коммерческих запасов нефти в мире.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки, которое тогда составляло 47% — фактически страны стали наращивать добычу. В конце 2018 года они договорились снова вернуться к сокращению. На первое полугодие 2019 года его согласовали в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

С самого начала сделки ОПЕК+ СМИ отмечали знаковую роль в ее заключении Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда. В сентябре 2016 года на полях саммита G20 в Китае они договорились о сотрудничестве для устранения существующего избытка нефти.

В октябре 2017 года, когда обсуждалось очередное продление сделки, Путин заявил, что если и делать это, то до конца 2018 года. Спустя всего пару недель саудовский принц также выступил за продление соглашения. В ноябре все страны-участницы ОПЕК+ согласились продлить договоренность по сокращению добычи нефти до конца 2018 года. Перед нынешней встречей ОПЕК+ 1-2 июля глава российского Минэнерго Александр Новак терпеливо повторял журналистам, что говорить точно о позиции России и вообще по судьбе сделки можно будет после саммита G20 в Японии 28-29 июня.

В результате Путин сообщил журналистам, что Россия и Саудовская Аравия на полях саммита согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. Под вопросом остался только срок продления — шесть или девять месяцев. Новак пояснял, что Россия считает целесообразным второй вариант.

ОПЕК+ ХОЧЕТ ЗАДАТЬ НОВУЮ ЦЕЛЬ

Самым неожиданным на встречах стран ОПЕК+ в последние два дня стали прозвучавшие заявления о пересмотре цели соглашения. С самого начала сделки ее основной целью было приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР к среднему пятилетнему уровню. В понедельник, по итогам первого дня работы, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что ОПЕК+ рассматривает возможность изменить цель по уровню запасов нефти до диапазона 2010-2014 годов.

"Абсолютной величиной, которая отражает баланс спроса и предложения, являются запасы нефти в мире. Мы в нашей группе производителей едины в том, что в последние пару месяцев ситуация с ними вышла из-под нашего контроля… запасы росли так, как мы бы не хотели, чтобы это было", — пояснил аль-Фалих.

По его словам, корректировка цели по запасам важна для 2020 года и далее, пока для стран ОПЕК+ актуально предусмотренное сделкой сокращение добычи нефти.

Новак в свою очередь отметил, что Россия поддерживает возможность использовать другой период для целеполагания в сделке, "такой, например, как период с 2010 по 2014 год как один из альтернативных вариантов". Он рассказал, что ОПЕК+ к сентябрю проанализирует предложения по изменению цели на диапазон 2010-2014 годов, но это не жесткая рекомендация, а лишь одна из методик, которая может быть использована.

ХАРТИЯ НАВСЕГДА

Во вторник 24 страны ОПЕК+, как и анонсировали ранее, подписали хартию о бессрочном сотрудничестве. Небольшая интрига возникла накануне, когда вопросы к проекту хартии возникли у Ирана, но она довольно быстро разрешилась.

В самом тексте документа говорится, что хартия — это высокое обязательство, которое будет на добровольной основе исполняться каждой из стран-участниц и не создает никаких юридически обязывающих отношений между ними. Среди принципов хартии значится, что она никоим образом не ограничивает и не влияет на неотъемлемое суверенное право народов и стран добывать и распоряжаться их природными ресурсами. Хартия продвигает принципы прозрачности, равенства и справедливости. Участие в ней является добровольным и открытым для всех стран-производителей нефти.

Страны хартии буду проводить министерскую встречу как минимум раз в год, эта встреча будет принимать решение о добровольном ежегодном взносе на поддержку хартии, а также сможет предложить проведение саммита глав государств и правительств стран-участниц. Технические эксперты будут проводить встречи как минимум дважды в год. Кроме того, любая страна может выйти из хартии в любое время, уведомив сопредседателей министерской встречи. Секретариат ОПЕК будет оказывать поддержку в вопросах проведения министерских встреч и встреч технических экспертов.

Новак при этом пояснил, что страны хартии при необходимости смогут принимать решения о координации добычи нефти.

"В базовом варианте не предусматривается никаких квот (для стран по добыче нефти — ред.), просто встречи и взаимодействие, энергодиалог между 24 странами, но при необходимости могут такие же приниматься решения, как сегодня, например, на какой-то период. Может быть, осуществлять совместные действия и координацию, касающуюся конкретных объемов добычи", — рассказал Новак.