МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Новости/Прайм. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июня, уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 468,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,96 миллиона баррелей.