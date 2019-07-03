МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Поставки нефти из Венесуэлы в США за неделю, завершившуюся 28 июня, вновь оказались на нулевом уровне — уже шестую неделю подряд, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США.

Год назад, за неделю по 29 июня 2018 года, этот импорт составлял 734 тысячи баррелей в день.

США прекращают импорт нефти из Венесуэлы в третий раз с начала года. Так, в марте Штаты не импортировали венесуэльскую нефть в течение трех недель, в следующий раз поставки прекратились на две недели в начале мая. При этом импорт осуществлялся в апреле, а также на неделе с 11 по 17 мая.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.