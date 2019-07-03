ВАРШАВА, 3 июл — ПРАЙМ. Польская нефтяная компания ORLEN подал в Европейскую комиссию официальное заявление о согласии на приобретение нефтеперерабатывающей группы LOTOS, говорится в сообщении ORLEN.

"ORLEN подал в Европейскую комиссию официальное заявление о согласии на приобретение акций группы LOTOS", — говорится в сообщении.

В ORLEN отметили, что завершение процесса позволит создать одного сильного игрока с международным потенциалом, внутренне интегрированного, еще более значительного на рынке поставок нефти.

"В бизнесе масштаб имеет значение. Понимают это все значительные европейские и мировые игроки в топливно-энергетической отрасли. Один сильный субъект — это возможность эффективно конкурировать на требовательном рынке, большая устойчивость национальной экономики. Мы приняли этот вызов, потому что вызов был необходимым с точки зрения будущего бизнеса обеих компаний, построения их стоимости для акционеров, энергетической безопасности Польши, а также интересов потребителей", — заявил председатель правления ORLEN Даниель Обайтек, слова которого приводятся в сообщении.

Процесс приобретения ORLEN группы LOTOS был инициирован в феврале 2018 года. На первом этапе ORLEN планирует приобрести 32,99% акций.