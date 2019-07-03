МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером увеличили темпы роста, поддерживает котировки статистика о снижении числа нефтяных буровых установок в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.08 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,51%, до 63,34 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,01%, до 56,82 доллара за баррель. До выхода статистики нефть дорожала на 1,35% и 0,85% соответственно.

На торги оказывают влияние данные по динамике буровых установок в США. Как сообщила в среду нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 3 июля, число нефтяных буровых установок в США снизилось на 5 штук — до 788 единиц.

"Вчера мы наблюдали довольно резкую коррекцию, так что после этого некоторое восстановление ожидаемо. На глобальном уровне рынок обеспокоен перспективами роста спроса", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Petromatrix Оливье Жакоба (Olivier Jakob). Днем ранее нефтяные котировки опустились на 4-5% из-за опасений за спрос на нефть.

Ранее в среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 28 июня уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, до 468,5 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижение показателя на 3 миллиона баррелей. Добыча за период при этом выросла на 100 тысяч баррелей — до 12,2 миллиона баррелей в день.