МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. НПЗ в германском городе Шведт и немецкий оператор трубопровода "Дружба" приняли на себя часть загрязненной нефти, говорится в сообщении "Роснефти".

"Завод РСК и немецкий оператор трубопровода "Дружба" Mineralolverbundleitung GmbH (MVL) приняли на себя часть загрязненной хлорорганическими соединениями нефти, чтобы освободить трубопроводную систему и обеспечить возможность прокачки качественного сырья", — говорится в сообщении.

"В соответствии с поручением руководства страны по ужесточению контроля за качеством нефти, принято решение привлечь профессиональные компании-сюрвейеры на всех этапах транспортировки сырья. Российские и европейские потребители должны быть уверены, что полученное ими сырье полностью соответствует качественным характеристикам сырья, сданного "Роснефтью" в трубопроводную систему. Со своей стороны компания полностью гарантирует надежность и качество поставок нефти и нефтепродуктов своим потребителям в России и Германии", — также отмечается в сообщении.

"Роснефть" — один из ведущих игроков на немецком рынке нефтепереработки. Rosneft Deutschland — дочерняя компания "Роснефти", управляет как поставками сырья в адрес НПЗ, доли в которых принадлежат "Роснефти": PCK Raffinerie GmbH, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil, так и продажами нефтепродуктов.