МИНСК, 4 июл — ПРАЙМ. Начата отгрузка качественной российской нефти по трубопроводу Унеча-Полоцк1 на НПЗ "Нафтан" на севере Белоруссии, сообщается на сайте оператор нефтепровода ОАО "Полоцктранснефь Дружба".

"ОАО "Полоцктранснефь Дружба" начало принимать для ОАО "Нафтан" российскую нефть соответствующего стандарта", — говорится в сообщении. Там уточняется, что с 4 июля 2019 года по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча-Полоцк1 обеспечивается отгрузка нефти на ОАО "Нафтан".

"В рамках реализации мероприятий дорожной карты "грязная" нефть из нефтепровода Унеча-Полоцк1 вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Российскую Федерацию. 3 июля 2019 года партия нефти качества, соответствующего ГОСТу, вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Полоцк" ОАО "Полоцктранснефть Дружба"", — поясняется в сообщении.

На предприятии подчеркнули, что чистая российская нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией.

Там добавили, что начаты работы по очистке магистрального нефтепровода Унеча-Полоцк2.