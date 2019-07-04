МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. "Грязная" нефть из трубопровода "Дружба", попавшая в Польшу, Венгрию и Словакию, возвращаться не будет, она станет предметом компенсационных расчетов, заявил в интервью корпоративному журналу "Транснефти" заместитель вице-президента – директор департамента учета и планирования грузопотоков этой компании Игорь Кацал.

"Вся нефть, которая находится в нефтепроводах Белоруссии до границы с Польшей, сегодня практически вытеснена в Россию. Нефть, сданная грузополучателям через зарубежные ПСП в Польшу, Венгрию Словакию, не возвращается. Это будет предметом компенсационных расчетов", — сказал Кацал.

Он также отметил, что на Украине, через которую проходит южная ветка "Дружбы", загрязненная нефть была вытеснена в резервуары "Укртранснафты" и оставлена в одном из трубопроводов. "По второй трубе транспортируется чистое сырье и с июня в незначительных количествах подкачивается некондиционная нефть – причем таким образом, что содержание органических хлоридов в потоке не превышает 5 ppm, что в два раза меньше показателей ГОСТа", — добавил представитель компании.

По его мнению, хлорорганические соединения при добыче нефти в РФ необходимо запретить. "Транснефть" предложила ряд мер для того, чтобы инцидент с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба" не повторился. По словам Кацала, "Транснефть" сформировала и направила их в Минэнерго.

"Среди них – изменения в ГОСТ Р 51858 и перевод испытаний по хлорорганике на ежесуточный режим. Во-вторых, ужесточение контроля химико-аналитических лабораторий на сторонних ПСП (приемо-сдаточных пунктах — ред.) и установление в нормативных документах требования обязательной государственной аккредитации лабораторий, что снимет претензии нефтяников при подписании договора с компанией на транспортировку", — пояснил представитель "Транснефти".

Он уточнил, что компания предлагает законодательно закрепить такое требование. "В-третьих, организовать внутри системы контрольные химико-аналитические центры широкого профиля, которые бы занимались контролем всех потоков нефти по направлениям поставок: в западном – в Уфе, Самаре и Нижнем Новгороде, и в восточном – в Томске. И конечно, необходимо запретить хлорорганику при добыче", — добавил заместитель вице-президента.

Он также пояснил, что нефтяные компании применяют хлорорганические соединения для интенсификации добычи: эти соединения являются хорошими растворителями и восстанавливают нефтеотдачу. "Также, насколько нам известно, хлорорганика используется для промывки скважин от парафина. Есть и другие растворители, но, вероятно, эти – самые дешевые. Как только был снят запрет на их применение в 2012 году, соответственно, тут же появились желающие использовать хлорорганику", — отметил Кацал.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.

Белоруссия в конце июня приступила к вытеснению загрязненной органическими хлоридами российской нефти и замещению ее чистой нефтью в трубопроводе Унеча – Полоцк на территории Белоруссии, который также оказался загрязнен и по которому идут поставки на НПЗ "Нафтан". Завершающий этап на северном направлении – вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут – Полоцк – продлится до 15 августа 2019 года.