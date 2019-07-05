КИЕВ, 5 июл — ПРАЙМ. Английский суд принял решение "заморозить" выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила НАК "Нафтогаз Украины" в пятницу.

"Английский суд решил "заморозить" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому". Также суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласование суда для получения таких средств", — говорится в сообщении компании в Twitter.

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