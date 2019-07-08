МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший независимый НПЗ в России, остановленный в апреле, возобновит работу в конце июля, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на ряд источников.

По их словам, новые собственники запустят предприятие по давальческой схеме с 20 июля. Один из источников сообщил, что завод будет работать на сырье "Лукойла" и "Сургутнефтегаза". Первое время НПЗ будет работать на привозном сырье, а позже планирует снова подключиться к системе трубопроводов "Транснефти", пишет газета.

Сейчас Антипинский НПЗ находится в процедуре банкротства. К нему подал иск гендиректор Максим Андриасов. Долг компании составляет 5 миллиардов долларов, из них 3 миллиарда долларов – долг Сбербанку. Первое слушание о банкротстве Антипинского НПЗ намечено в Арбитражном суде Тюменской области на 18 июля. Представитель НПЗ не говорит, намерен ли менеджмент отзывать заявление о банкротстве.

Арбитражный управляющий Евгений Семченко объяснил изданию, что на первом слушании в арбитраже может быть введена процедура наблюдения – у НПЗ может появиться временный управляющий, с которым менеджменту нужно будет согласовывать сделки дороже 5% балансовой стоимости предприятия. Однако смысл деятельности управляющего будет состоять в том, чтобы попытаться наладить бизнес НПЗ, вряд ли он будет препятствовать планам собственника.

Новый собственник – азербайджанская Socar – будет покупать нефть и торговать нефтепродуктами, говорит второй собеседник газеты. По словам контрагента НПЗ, он оплатил "Сургутнефтегазу" нефть за июль.

Антипинский НПЗ перерабатывающей мощностью 9 миллионов тонн нефти в год до весны входил в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова. В 2018 году убыток НПЗ достиг 35,7 миллиарда рублей, а долговая нагрузка превысила 20 EBITDA, отмечает газета. В первом квартале 2019 года при выручке в 36,2 миллиарда рублей чистый убыток составил 4 миллиарда рублей.

В апреле Антипинский НПЗ заключил несколько сделок на 728,407 тысячи долларов и не исполнил их, писала Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Одновременно трейдинговая "дочка" банка ВТБ – VTB Commodities Trading — заявила, что Антипинский НПЗ несколько месяцев не выполнял контрактных обязательств: трейдер выдал аванс НПЗ на покупку нефтепродуктов, а НПЗ продал эти нефтепродукты третьим сторонам. VTB Commodities Trading подала в Лондонский суд, чтобы заморозить имущество и активы Антипинского НПЗ. В начале мая поставки на НПЗ были прекращены.