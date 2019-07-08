МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В понедельник внимание общественности было приковано к новости о нарушении Ираном ядерной сделки. По данным Организации атомной энергии Ирана, страна, как обещала, довела обогащение урана до 4,5%, тем самым превысив предусмотренный показатель в 3,67%. Этот уровень в перспективе может быть увеличен до 20%.

До этого Тегеран уведомил о переходе ко второму этапу сокращения своих обязательств, поскольку страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не выполнили в течение 60 дней его требования о защите от санкций США. Еще раньше Иран провел первый этап сокращения обязательств, превысив потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Какие обязательства сократят на третьем этапе, Тегеран обещал объявить через 60 дней.

Мировая общественность выражает беспокойство ситуацией и надеется, что Иран вернется к выполнению СВПД. Вашингтон продолжает придерживаться жесткой риторики. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием и ему нужно быть осторожнее в заявлениях по ядерной программе, а госсекретарь США Майк Помпео пообещал Тегерану новые санкции и изоляцию.

СЛЕД ВАШИНГТОНА

Во многом именно позиция США заводит ситуацию в тупик, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. "Ядерная сделка с Ираном более года назад была поставлена под вопрос действиями США. Остальные страны призывали "гегемона" воздержаться от односторонних действий, а Иран — остаться в рамках договоренностей. Взамен Европа обещала разработать механизмы, позволяющие Ирану продавать нефть и получать за это соответствующее вознаграждение", — напомнил начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Иран был готов пойти на подобные условия. Однако по истечении оговоренных сроков указанные механизмы так полноценно и не заработали. И дело не только в технических сложностях создания альтернативной расчетной системы. По словам эксперта, европейские страны опасаются давления, а то и санкций США, поэтому саботируют полноценный запуск механизма.

В результате иранский экспорт уже упал до минимальных отметок. При этом продажи нефти, скорее всего, идут по сниженным ценам, поскольку оставшиеся смелые покупатели подвергаются дополнительным рискам. Об этом напоминает последнее задержание иранского танкера. В результате валютные поступления Ирана от продаж нефти за последний год резко упали. В сложившихся условиях страна идет на обострение, констатирует эксперт.

САНКЦИИ – НЕ САМОЕ ХУДШЕЕ

Иран не отказывается вернуться за стол переговоров, но подчеркивает, что его интересы тоже должны быть учтены. По оценке иранской стороны, если дело дойдет до третьего этапа сокращения, вернуться к СВПД будет трудно.

Пока компромисс возможен, но видится много препятствий. По словам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко, со стороны Ирана звучат призывы к диалогу, но на них нет отклика со стороны "партнеров". С другой стороны, от США не исходит никаких двусторонних инициатив. Вместо этого — лишь новые угрозы по расширению санкций.

"К сожалению, вместо конструктивного взаимодействия мы видим лишь уход в более глубокий тупик", — указал он.

Если так будет продолжаться, эксперты не исключают как дальнейшего отказа Тегерана от сделки, так и усиления санкций со стороны США. Само по себе это не несет существенной угрозы для рынка нефти. "Сомневаюсь, что возобновление Ираном ядерной программы вызовет скачок цены нефти до 70 долларов за баррель или выше. Внимание рынка сейчас сосредоточено на спросе, росту которого угрожают торговые войны", — полагает старший аналитик по нефтегазовому сектору "Уралсиба" Алексей Кокин.

Для нового витка роста цен перебои предложения должны быть более значительными, чем уход с рынка объема порядка 0,5 млн баррелей в сутки (именно таков сейчас экспорт из Ирана). Кризис предложения возможен лишь в случае одновременного падения экспорта в нескольких проблемных регионах — например, Иране, Венесуэле и Ливии. Однако это пока только теоретическая возможность, уверен он.

Чередниченко напомнил, что даже недавнее решение ОПЕК+ о пролонгации ограничения добычи в 1,2 млн баррелей в сутки не подтолкнуло нефтяные цены вверх, а лишь позволило стабилизировать их в комфортной зоне 62-64,5 доллара за баррель марки Brent.

ИРАНСКИЙ ДЕМАРШ

Многое зависит и от ответных действий Ирана, которому грозят полностью перекрыть экспорт, урезав тем самым его доходы. У него есть более серьезные козыри — кроме проведения работ по обогащению урана, Тегеран может нанести удар по судоходству в Ормузском проливе, через который нефть Персидского залива вывозится танкерами. В июне в Оманском заливе произошло нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. Иран отвергает свою причастность к происшествию. Однако недавно он озвучил идею взимания дополнительной платы за проход по его территориальным водам, что также может осложнить судоходство.

"Иран может начать танкерную войну, которая приведет к затруднению экспорта нефти из Персидского залива или даже его полному прекращению. В таком случае мир испытает дефицит нефти и столкнется с ростом цен, который может быть весьма существенным. Но даже сама угроза подобного развития событий или шаги в этом направлении могут давать ощутимую премию к стоимости "черного золота", — рассуждает Подлевских.

В этой ситуации наибольшую активность по сглаживанию противоречий должна проявлять Европа, которая наиболее сильно зависит от поставок нефти из Персидского залива. Пока региональные чиновники лишь робко выражают недовольство жесткой позицией США и призывают заокеанских партнеров к сдержанности.

Однако, по мнению экспертов, Брюсселю стоит более решительно стремиться к поискам компромисса. Можно надеяться, что рано или поздно механизм торговли нефтью за евро все-таки будет запущен и Иран сможет получать оплату за свои поставки. Именно в этом направлении лежит непростой путь иранской нефти к европейским потребителям.

"Еще более сложный путь предстоит самой Европе — ей придется проскочить между Сциллой своего энергетического интереса к Ирану и Харибдой желания сохранить отношения с Вашингтоном. Одиссей в свое время решил, что для прохода нужно держаться поближе к Сцилле. Вероятно, Европе тоже придется осознать, что за поставки нефти ей придется сделать реальные шаги навстречу интересам Ирана", — резюмирует Подлевских.