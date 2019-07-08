ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл — ПРАЙМ. Ситуация на внутрироссийском рынке топлива спустя неделю после окончания срока соглашений властей с нефтекомпаниями стабильная, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, выразив также надежду на то, что больше не придется в ручном режиме заключать соглашениям с компаниями.

"Ситуация на рынке стабильна. Работает этот механизм…. Правда, и нет таких возмущений на рынке, более-менее стабильная ситуация и на мировых рынках. Здесь она будет стабильна: в той редакции, в которой еще в прошлом году подготовили демпфер, он работает. С учетом корректировки, которая на всякий случай, потому что мы считаем, что это чрезвычайно важная социальная задача, экономическая задача — удержание роста цен на топливо, поэтому мы надеемся, что это все будет работать, нам не придется в ручном режиме заключать соглашения, доводить объемы", — ответил Козак в кулуарах международной выставки "Иннопром" на вопрос о том, какая ситуация складывается на рынке топлива после завершения соглашения.

"Теперь объемы поставок на биржу и внутренний рынок предусмотрены самим законом, актами правительства. Механизмы компенсации НПЗ уточнены. Все должно работать. Мы очень надеемся, что все будет работать без всяких соглашений, бесконечных совещаний, "указилок" и прочего", — добавил он.

По его словам, необходимости в топливных интервенциях из Росрезерва для Дальнего Востока нет, для сдерживания цен в регионе будет введена надбавка к демпфирующему акцизу.

"Мы рассматривали эту проблему, связанную с закупками топлива в Росрезерв, отрегулировали ее. Речь идет о регулировании графика закупок дополнительных. Дополнительно объемы топлива закупать в Росрезерв для осуществления интервенций — в этом нет необходимости, для этого нужны дополнительные емкости. Все уже давно отрегулировано", — сообщил Козак.

"Мы сейчас скорректируем демпфер, в нем будет повышающий коэффициент — дополнительная надбавка для Дальнего Востока, и будем надеяться, что у нас там все будет нормально. У нас и на сегодняшний день, несмотря на то, что на Дальнем Востоке действительно все сложнее, есть дополнительная логистическая составляющая, но индекс роста цен на моторное топливо на Дальнем Востоке не превысит тех параметров, которые были установлены соответствующим соглашением прошлого года и тем прогнозом, который мы закладывали в демпфер. Сегодня учли… расчеты и обоснования, которые были представлены нефтяными компаниями. Будет дополнительная надбавка к демпферу к отрицательному акцизу для Дальнего Востока", — отметил Козак.

Ранее в июле президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша говорил, что союз предлагает для снижения цен на топливо на Дальнем Востоке наполнить рынок дополнительными объемами топлива по более низкой оптовой цене, что можно сделать за счет железнодорожных тарифов или готовящихся налоговых механизмов, кроме того, для региона можно продлить соглашения властей с нефтяниками, а в случае тяжелой ситуации стоит реализовывать на Дальнем Востоке топливо, высвобождающееся в ходе обновления запасов Росрезерва.

Козак также сообщил, что законопроект о лицензировании экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ "лежит на полке", пока в нем нет необходимости.

"Пока рынок нам удается регулировать с помощью экономических методов. Пока он (законопроект — ред.) лежит на полке. Пока на сегодняшний день в нем нет необходимости. Все будет зависеть от того, какая в будущем будет ситуация на мировом рынке нефти. Пока прогнозов на то, что будут цены на нефть резко расти, и экспортная альтернатива будет сильно довлеть на внутренний рынок, нет", — ответил Козак на вопрос о том, на какой стадии разработки находится законопроект.

"Более того, мы сейчас через корректировку демпфера предусмотрели шкалу увеличения демпфера таким образом, чтобы сдерживать цены на уровне инфляции независимо от конъюнктуры мирового рынка нефти и нефтепродуктов", — сказал Козак.

Российские власти в 2018 году подписали соглашение о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными российскими нефтекомпаниями, в конце марта его действие было продлено до 1 июля. Согласно этому соглашению, компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексировали их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

Сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений, призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером международной промышленной выставки "Иннопром".