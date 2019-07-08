МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. "Транснефть" и "Роснефть" обменялись публичными упреками из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", соответствующие комментарии распространили пресс-службы компаний.

"Транснефть" в понедельник днем в комментарии на сайте компании напомнила о поездке главы "Роснефти" Игоря Сечина в Германию, где работает подконтрольный "Роснефти" завод PCK. В связи с пресс-релизом и публикациями по итогам этой поездки "Транснефть" назвала "некоторые моменты по взаимодействию с нашим партнером, которые вызывают вопросы". В частности, в комментарии говорится, что при переходе после загрязнения нефти в "Дружбе" на ежесуточный контроль содержания хлорорганики "дочки" "Роснефти" сообщили трубопроводной компании "о невозможности оперативно приступить к проведению ежедневных анализов в силу отсутствия приборов, реагентов и специалистов".

"Транснефть" также сообщает, что в конце апреля "вместо активной помощи по организации новой логистики поставок через порты "Транснефти"… от имени "Роснефти" пошли письма руководству страны с требованиями компенсации". Это "Транснефть" ставит в упрек "Роснефти" и по дальнейшей ситуации, в мае.

"Одним из главных итогов визита Игоря Сечина на НПЗ "Роснефти" в немецком городе Шведт стали многочисленные негативные публикации о российской нефти в СМИ Германии. Вызывает горькое сожаление, что в роли нашего недоброжелателя выступает наш серьезный партнер — "Роснефть", — говорится в комментарии трубопроводной компании.

"С сожалением ознакомились с комментарием наших коллег, содержащим субъективную оценку действий "Роснефти", направленных на решение проблем наших потребителей в Европе, связанных с загрязнением нефти в системе трубопроводов "Транснефти"… Хотелось бы вместо неконструктивных комментариев увидеть внятный и публичный план мероприятий, исключающих в перспективе махинации с сырьем в системе магистральных трубопроводов", — в свою очередь отметили в пресс-службе "Роснефти".

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.