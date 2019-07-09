МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Компания "Роснефть" заявляет, что была вынуждена снизить добычу сырья из-за сокращения "Транснефтью" приема нефти в связи с ЧП на трубопроводе "Дружба". Об этом сообщает во вторник "Роснефть".

"Вынужденное снижение добычи связано с сокращением "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям", — сообщил во вторник представитель "Роснефти".

"Значительные ограничения в приеме нефти наложены, в частности, на "РН-Юганскнефтегаз", — добавил представитель компании.

Ранее во вторник, 9 июля, агентство "Рейтер" со ссылкой на анонимный источник сообщило, что добыча компании "Роснефть" с 1 по 8 июля была снижена на 11% по сравнению со средним показателем добычи июня. В то же время общая добыча сырья в РФ в начале июля упала до показателей, которые близки к минимальным за последние три года: Это 10,79 млн баррелей в сутки.